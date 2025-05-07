Директора Берлинского центра Карнеги объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги, признанного нежелательной организацией, Александра Габуева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Габуев Александр. Разыскивается по статье УК», — говорится в материале.

При этом в базе не уточняется, по какой статье ведется розыск.

6 мая стало известно, что СК завершил расследование в отношении литовского националиста Валдаса Барткевичюса. Его обвиняют в осквернении воинского захоронения в Курской области. Гражданина Литвы объявили в международный розыск.

До этого в Москве оштрафовали политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом) за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии. По решению суда она должна заплатить в казну десять тысяч рублей.

Ранее Артемию Лебедеву выписали штраф из-за ковра с Богоматерью.