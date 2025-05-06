СК завершил расследование дела осквернившего воинское захоронение литовского националиста

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса, которого обвиняют в осквернении воинского захоронения в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 359, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 322, п. «а» ч. 3 ст. 356.1, ч. 4 ст. 354.1, п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Публичное оправдание терроризма; иное материальное обеспечение наемника; финансирование терроризма; незаконное пересечение Государственной границы РФ; мародерство; осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества; повреждение воинского захоронения и памятника»)», — сказано в публикации.

В ноябре 2024 года Барткевичюс и несколько других человек на братской могиле советских воинов в селе Казачья Локня Курской области совершили действия, которые оскверняют воинское захоронение и установленный на его месте памятник.

При этом обвиняемый опубликовал в интернете фотографию процесса преступных действий.

Кроме того, следователи установили, что он участвовал в мародерстве. Также Барткевичюс доставил из Литвы на Украину несколько автомобилей, использовавшихся наемниками и украинскими военными для боевых действий против ВС России. И сделал публичное заявление, в котором одобрил совершенный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Валдаса Барткевичюса объявили в международный розыск, а уголовное дело передали для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

До этого стало известно, что осквернивший памятник Барткевичюс лишился нескольких пальцев на руке.

Ранее в подполье сообщили об ударе по пункту дислокации с наемниками в Харькове.