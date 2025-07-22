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В Москве девушка не выжила, выпав из окна апартаментов на 12-м этаже

Shot: в Москве из апартаментов на 12-м этаже выпала девушка, она не выжила
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве девушка получила серьезные травмы после выпадения из окна апартаментов премиум-класса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Цветном бульваре, в здании, где часть помещений арендуют компании в качестве офисов, а на верхних этажах – жилье.

По данным Telegram-канала, пострадавшая рухнула с 12-го этажа и приземлилась на балкон третьего. Спасти пострадавшую не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого подобный случай произошел в Подмосковье. 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа, по сообщениям очевидцев, после ссоры с 32-летним женихом.

На опубликованных в соцсетях кадрах заметно, как мужчина кричит и смотрит на лежащую около подъезда возлюбленную. Спасти пострадавшую не удалось.

Родственники школьницы полагают, что это не было несчастным случаем. По словам брата, над девушкой издевались и снимали ее на камеры, которые были расставлены в квартире.

Ранее трехлетний ребенок забрался на подоконник с помощью велосипеда и выпал из окна.

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