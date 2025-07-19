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Трехлетний ребенок забрался на подоконник с помощью велосипеда и выпал из окна

В Мурманской области ребенок забрался на подоконник и выпал из окна
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В Мурманской области трехлетний мальчик забрался на подоконник с помощью велосипеда и выпал из окна. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 июля в доме на улице Горького. По предварительным данным, трехлетний ребенок, воспользовавшись детским велосипедом как подставкой, забрался на письменный стол, затем на подоконник и выпал из окна. В этот момент родители находились в соседней комнате.

В результате ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

До этого в российском городе трехлетний мальчик спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом, предположительно, имитируя парашют. В этот момент он находился без присмотра.

Ранее в Петербурге мальчик выпал из окна и получил разрыв селезенки.

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