Трехлетний ребенок забрался на подоконник с помощью велосипеда и выпал из окна

В Мурманской области трехлетний мальчик забрался на подоконник с помощью велосипеда и выпал из окна. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 17 июля в доме на улице Горького. По предварительным данным, трехлетний ребенок, воспользовавшись детским велосипедом как подставкой, забрался на письменный стол, затем на подоконник и выпал из окна. В этот момент родители находились в соседней комнате.
В результате ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.
До этого в российском городе трехлетний мальчик спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом, предположительно, имитируя парашют. В этот момент он находился без присмотра.
Ранее в Петербурге мальчик выпал из окна и получил разрыв селезенки.