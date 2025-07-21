На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом

В Подмосковье девушка не выжила, выпав из окна после конфликта с женихом
true
true
true
close
Telegram-канал МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ

В Мытищах выясняются обстоятельства инцидента с выпадением 16-летней девушки из окна седьмого этажа. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел на Юбилейной улице в Мытищах. На кадрах с места заметно, как пострадавшая лежит на спине, а 32-летний возлюбленный подбежал к ней. Спустя некоторое время из подъезда вышел мужчина, который, по данным источника, является отцом жениха пострадавшей. Вместе они скрылись за дверью.

По словам соседей, перед выпадением они слышали крики и звуки ударов. Спасти пострадавшую не смогли.

По предварительной версии, между будущими супругами возник конфликт, во время которого девушка случайно споткнулась и выпала из окна. На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Родственники предполагают, что это не было несчастным случаем. По словам брата девушки, 32-летний жених ее сильно ревновал. Помимо этого, в семье якобы было насилие.

«Они издевались над девчонкой, снимали ее, следователь нашел камеры в комнате», – рассказал брат девушки.

Жених находится под следствием.

Ранее в Петербурге на глазах у врачей пациент выпал из окна девятого этажа, его не спасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами