В Подмосковье девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом

В Подмосковье девушка не выжила, выпав из окна после конфликта с женихом

В Мытищах выясняются обстоятельства инцидента с выпадением 16-летней девушки из окна седьмого этажа. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел на Юбилейной улице в Мытищах. На кадрах с места заметно, как пострадавшая лежит на спине, а 32-летний возлюбленный подбежал к ней. Спустя некоторое время из подъезда вышел мужчина, который, по данным источника, является отцом жениха пострадавшей. Вместе они скрылись за дверью.

По словам соседей, перед выпадением они слышали крики и звуки ударов. Спасти пострадавшую не смогли.

По предварительной версии, между будущими супругами возник конфликт, во время которого девушка случайно споткнулась и выпала из окна. На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Родственники предполагают, что это не было несчастным случаем. По словам брата девушки, 32-летний жених ее сильно ревновал. Помимо этого, в семье якобы было насилие.

«Они издевались над девчонкой, снимали ее, следователь нашел камеры в комнате», – рассказал брат девушки.

Жених находится под следствием.

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