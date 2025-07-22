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СМИ сообщили об аресте главы банка «Снежинский»

РЕН ТВ: председателя правления банка «Снежинский» Богданчикова арестовали
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова арестовали. Он будет в СИЗО до 21 сентября, сообщает РЕН ТВ.

«‎По версии следствия, Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ. РФ» документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных средств по поддержке многодетных семей», — сказано в сообщении.

Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей, уточняет канал.

Накануне стало известно о задержании Богданчикова. Как сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, обо всех выявленных случаях проведения сомнительных сделок ДОМ.РФ уведомило Генпрокуратуру и МВД.

22 июля задержали заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко. По данным Mash, его этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест. Telegram-канал отмечает, что причина обысков и задержания вице-губернатора — пропажа «зубов дракона», предназначенных для защиты региона от атак украинской армии.

Ранее бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве.

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