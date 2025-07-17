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Бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве

СК РФ: в Москве возбудили дело о мошенничестве против экс-сотрудника Росгвардии
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Бывший сотрудник Росгвардии стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что представитель властей при выполнении служебных обязанностей выявил гражданина другого государства, которого надо было доставить в отдел полиции для уточнения информации в документах миграционного учета. Но вместо этого сотрудник Росгвардии ввел иностранца в заблуждение относительно дальнейших проверочных мероприятий с его участием и потребовал перевести ему на банковскую карту денежные средства. В результате тот отправил силовику 10 тыс. рублей.

«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме», — подчеркивается в публикации.

По данным ведомства, сейчас специалисты продолжают расследование уголовного дела.

16 июля бывшего министра сельского хозяйства Тувы Айдына Дуна приговорили к семи годам лишения свободы, признав его виновным в хищении более 10 млн рублей бюджетных средств. Экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей, а также запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течение двух лет.

Ранее в Москве в рамках дела о мошенничестве задержали бывшего главу строительной компании.

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