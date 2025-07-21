На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о задержании главы банка «Снежинский» Богданчикова

Baza: глава банка «Снежинский» задержан по делу о хищении более миллиарда рублей
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали главу банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в его доме и офисе провели обыски.

Следствие подозревает, что Богданчиков мог получать денежные средства от посредника в обмен на содействие в организации выплат по фиктивным проектам, оформленным якобы в рамках поддержки многодетных семей.

Кроме того, по версии следователей, он мог стоять за схемой, в которой завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц. В результате этих действий из банка «ДОМ.РФ» могло быть похищено свыше одного миллиарда рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Богданчикова.

До этого в Омске арестовали начальника одного из отделов антикоррупционного управления МВД по делу о взятке. По данным следователей, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере через посредника.

Ранее стало известно, что бывшего главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами