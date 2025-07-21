Стало известно о задержании главы банка «Снежинский» Богданчикова

Baza: глава банка «Снежинский» задержан по делу о хищении более миллиарда рублей

Сотрудники ФСБ задержали главу банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в его доме и офисе провели обыски.

Следствие подозревает, что Богданчиков мог получать денежные средства от посредника в обмен на содействие в организации выплат по фиктивным проектам, оформленным якобы в рамках поддержки многодетных семей.

Кроме того, по версии следователей, он мог стоять за схемой, в которой завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц. В результате этих действий из банка «ДОМ.РФ» могло быть похищено свыше одного миллиарда рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Богданчикова.

До этого в Омске арестовали начальника одного из отделов антикоррупционного управления МВД по делу о взятке. По данным следователей, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере через посредника.

Ранее стало известно, что бывшего главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции.