СК возбудил дело после информации об инфекции у пассажиров теплохода «Леонид Красин»

В Астрахани завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после жалоб пассажиров теплохода «Леонид Красин» на недомогание и симптомы отравления. Об этом в Telegram-канале сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Предварительным следствием установлено, что в период с 8 по 19 июля 2025 года пассажирский теплоход совершал речной круиз по маршруту Астрахань — Москва. Во время круиза несколько пассажиров, находившихся на борту, обратились с жалобами на недомогание и симптомами отравления», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

22 июля Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на сообщения туристов написал, что на теплоходе «Леонид Красин» произошла вспышка инфекции во время круиза. Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. По предварительной информации, речь идет о норовирусной инфекции.

Позже «Мостурфлоте» опровергли эти данные, отметив, что у пассажиров не было недовольства поездкой.

Ранее в Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».