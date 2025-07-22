В «Мостурфлоте» опровергли данные о массовом отравлении на теплоходе «Леонид Красин»

В Ярославле на теплоходе «Леонид Красин» не было массового отравления пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Мостурфлот».

В публикации говорится, что распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Представители компании подчеркнули, что ни у одного из туристов не было признаков отравления. Кроме того, у пассажиров не было недовольства поездкой.

22 июля Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на сообщения туристов написал, что на теплоходе «Леонид Красин» произошла вспышка инфекции во время круиза. Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. По предварительной информации, речь идет о норовирусной инфекции.

Позже Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода «Леонид Красин». Надзорные мероприятия проходят во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее в Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».