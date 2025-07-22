На теплоходе, выполняющем рейс из Астрахани в Москву, произошла вспышка инфекции

На теплоходе «Леонид Красин» произошла вспышка инфекции во время круиза. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на сообщения туристов.

По данным Telegram-канала, первые заболевшие появились на рейсе Астрахань — Москва в середине июля.

«Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. Предварительно, речь идет о норовирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Туристы уточнили, что симптомы инфекции сохранялись у них до прибытия в Москву 19 июля. После этого теплоход отправился в новый рейс, на котором также могут находиться переносчики инфекции.

До этого суд в Москве на 90 дней приостановил деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 пассажиров с норовирусом. Согласно официальным судебным документам, решение было принято из-за нарушений санитарных требований.

4 июля теплоход «Николай Карамзин» пришвартовался у пристани Хлебниково в Москве.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.