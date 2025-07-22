Замначальника военкомата в Одесской области задержали за взятку

Замначальника районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одесской области на юге Украины задержали после того, как поймали на взятке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По версии следствия, за $3 тысяч (235 тысяч рублей. — «Газета.Ru») он обещал снять мужчину с розыска», — говорится в публикации.

Сотрудника военкомата отправили в СИЗО с возможностью выплаты залога в 1,2 млн гривен (2,244 млн рублей).

В мае депутат Верховной рады Дмитрий Микиша заявил, что территориальные центры комплектования на Украине ежегодно получают взяток на сумму от 0,8 до 2,1 млрд евро.

До этого бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов рассказал, что ТЦК требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы Украины. По его словам, подобными «услугами» пользуются значительное число украинцев. В качестве примера Стоянов привел случай, когда в прошлом году на границу в грузовике доставили сразу 30 уклонистов. Однако им все равно не удалось покинуть страну. На границе уклонистов задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее суд не стал отстранять от должности подозреваемого в коррупции вице-премьера Украины.