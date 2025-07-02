Суд не стал отстранять от должности подозреваемого в коррупции вице-премьера Украины

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение не отстранять украинского вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова от должности. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ВАКС.

«В удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении обвиняемого Чернышова Алексея Михайловича от должности вице-премьер-министра, министра национального единства Украины отказать», — огласил решение судья.

В июне Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций.

Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом называют его отъезд согласованным. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что на Украине могут ликвидировать министерство национального единства.