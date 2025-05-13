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На Украине ТЦК ежегодно получают взяток на миллиарды евро

Депутат Рады обвинил ТЦК Украины в получении миллиардов евро взяток
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Max Black/AP

Народный депутат Верховной рады Дмитрий Микиша (фракция «Слуга народа») заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине ежегодно получают взяток на сумму от 0,8 до 2,1 млрд евро. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Это не попасть, списаться, попасть чуть позже, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, твое дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные, чтобы это произошло быстрее, они называют определенную сумму», – заявил Микиша.

12 мая Верховная рада осудила политику насильственной мобилизации на Украине. Законодательный орган опубликовал соответствующее заявление главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, в котором он выразил резкую критику в отношении практики «бусификации».

До этого помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина остается одной из наиболее коррумпированных государств в мире.

Ранее в США раскрыли схему обогащения украинских чиновников на похоронах солдат ВСУ.

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