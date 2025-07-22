По факту отравлений на теплоходе «Леонид Красин» начали проверку

Прокуратура начала проверку по факту отравлений на теплоходе «Леонид Красин»

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода «Леонид Красин». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Судно шло из Астрахани в Москву. В данный момент оно находится в Ярославле. Ярославский транспортный прокурор проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров.

Надзорные мероприятия проходят во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

22 июля Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на сообщения туристов написал, что на теплоходе «Леонид Красин» произошла вспышка инфекции во время круиза. Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. По предварительной информации, речь идет о норовирусной инфекции.

До этого суд в Москве приостановил на 90 дней деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 пассажиров с норовирусом.

Ранее в Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».