На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По факту отравлений на теплоходе «Леонид Красин» начали проверку

Прокуратура начала проверку по факту отравлений на теплоходе «Леонид Красин»
true
true
true
close
Shutterstock

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода «Леонид Красин». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Судно шло из Астрахани в Москву. В данный момент оно находится в Ярославле. Ярославский транспортный прокурор проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров.

Надзорные мероприятия проходят во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

22 июля Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на сообщения туристов написал, что на теплоходе «Леонид Красин» произошла вспышка инфекции во время круиза. Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. По предварительной информации, речь идет о норовирусной инфекции.

До этого суд в Москве приостановил на 90 дней деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 пассажиров с норовирусом.

Ранее в Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами