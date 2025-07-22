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ГД приняла закон об уголовной ответственности для иностранцев за следственные действия в РФ

Дума приняла закон об ответственности для иностранных лиц за следствие в РФ
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума (ГД) РФ приняла закон об уголовной ответственности за ведение иностранными должностными лицами следствия в РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

Закон предусматривает ответственность за совершение иностранным должностным лицом следственных действий, сюда же входит связь по видео с лицом, которое находится на территории России.

Ответственность наступает в случае нарушения правил контакта с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами, предусмотренных международным договором или российским законодательством, а также в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

До этого ГД приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Кроме того, в статью о нарушениях в сфере рекламы также будут внесены изменения. Теперь за рекламу VPN-сервисов предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

17 июля ГД одобрила поправки о введении уголовного наказания за передачу абонентских номеров в корыстных целях или в целях совершения преступления. Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ).

Ранее в Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN.

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