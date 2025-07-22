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Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

ГД приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает «ДумаТВ».

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

Кроме того, в статью о нарушениях в сфере рекламы также будут внесены изменения. Теперь за рекламу VPN-сервисов предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

17 июля Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Эта инициатива вызвала общественный резонанс. Чего опасаться простым россиянам и как власти узнают, что именно вы искали в браузере — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN.

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