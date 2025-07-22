Главреда Baza допрашивают в рамках дела о превышении должностных полномочий

Главреда Baza забрали на допрос по делу о превышении должностных полномочий

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова доставили на допрос в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в канале издания.

Связи с Трифоновым у редакции до сих пор нет.

22 июля силовики провели обыски в офисе Baza. Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. После этого они нагрянули в офис редакции. На допрос, помимо главреда, также увезли нескольких сотрудников «Базы».

Позже стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В рамках дела, как рассказали в СК, были проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

По данным ведомства, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты «незаконной передачи информации ограниченного доступа», которые впоследствии публиковались «на одном из каналов мессенджера Telegram».

Ранее сообщалось, что главреда Baza опрашивают на предмет доступа к полицейским сводкам.