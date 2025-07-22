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Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову

РИА: Мосгорсуд на 3 месяца продлил срок ареста экс-замминистра обороны Булгакову
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Суд на три месяца продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 октября»‎, — сказано в сообщении.

16 июля сообщалось, что имущество дочери Булгакова арестовано в рамках уголовного дела.

В настоящее время в рамках уголовного дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

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