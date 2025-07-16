Арестовано имущество дочери генерала, обвиняемого в мошенничестве по делу о сухпайках

Имущество дочери бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве на более чем 49 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится, что суд в Москве установил запрет на распоряжение арестованным имуществом. Аналогичные ограничения наложены на имущество жены Булгакова. Кроме того, у следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные генералом деньги были положены на расчетный счет, открытый на супругу.

Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее сообщил агентству, что расследование дела в отношении экс-замглавы Минобороны фактически завершено, защита знакомится с его материалами.

В настоящее время в рамках уголовного дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Булгаков дал показания в суде по делу Тимура Иванова.