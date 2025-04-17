Семь лет колонии, конфискация, лишение звания: суд вынес приговор генералу Шамарину

Генерал Шамарин получил семь лет колонии и лишился звания за взятку

Московский гарнизонный суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Экс-замглавы Генштаба был лишен звания, должностей на госслужбе и имущества на 36 млн рублей. По версии следствия, он получал деньги за лоббирование контрактов Минобороны от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта».

Московский гарнизонный военный суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, ранее занимавшего посты замначальника Генштаба ВС РФ и начальника Главного управления связи, к семи годам колонии строго режима по делу о коррупции.

Шамарина лишили воинского звания, ему запрещено занимать должности на госслужбе, также у него было конфисковано имущество на 36 млн рублей.

Адвокат генерала Владимир Шелупахин сообщил РБК, что защита не будет обжаловать приговор. Ранее обвинение просило приговорить Шамарина к 12 годам лишения свободы и штрафу в 107 млн рублей, сообщил Интерфакс.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа. Следствие полагает, что с 2016 по 2023 год он получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова в обмен на содействие в увеличении объема поставок продукции по контрактам Минобороны и общее покровительство.

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Шамарин пошел на сделку со следствием и признал вину частично, указав, что получил не 36, а 19 млн рублей. В марте он также обратился с просьбой направить его в зону специальной военной операции.

Расследование в отношении Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной ведется отдельно. Оба находятся под арестом. После показаний Шамарина также был задержан генерал-майор Александр Оглоблин, ранее возглавлявший 1-е управление Главного управления связи Минобороны. Экс-замначальника Генштаба утверждает, что Оглоблин выступал посредником и получил 10 млн рублей из общей суммы взятки.

Чистки в Минобороны РФ

В 2024 году в министерстве обороны России развернулась масштабная антикоррупционная кампания, в результате которой были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников и военных.

В апреле 2024 года был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, ему вменяется получение взяток на сумму свыше 1 млрд рублей.

Вскоре после этого был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов — его подозревают в получении 30 млн рублей за кадровые назначения.

В мае был задержан бывший командующий 58-й армией Иван Попов, проходящий по делу о мошенничестве, связанном со строительством укреплений. Позже были арестованы бывший замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в хищениях при строительстве парка «Патриот», а также начальник департамента по гособоронзаказу Владимир Вертелецкий.

По этому же делу задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и генерала Владимира Шестерова. В сентябре был арестован генерал-майор Валерий Муминджанов по обвинению в получении взятки на сумму свыше 20 млн рублей при заключении контрактов на поставку обмундирования.