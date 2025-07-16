На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приостановил работу теплохода после массового заражения россиян

Суд в Москве приостановил работу теплохода, где пассажиры заразились норовирусом
true
true
true
close
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве на 90 дней приостановил деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 пассажиров с норовирусом. Согласно официальным судебным документам, решение было принято из-за нарушений санитарных требований, передает РИА Новости.

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство» виновным», — указано в документе.

Срок исчисляется с момента приостановления деятельности — 5 июля 2025 года.

4 июля теплоход «Николай Карамзин» пришвартовался у пристани Хлебниково в Москве.

Информация о вспышке норовирусной инфекции на теплоходе «Николай Карамзин» появилась в этот же день. Сообщалось, что инфекция была выявлена у 36 пассажиров, которые жаловались на тошноту, рвоту и диарею. Заболевшие были изолированы в отдельных каютах. Пассажиры приняли решение обратиться с жалобой в Роспотребнадзор еще до завершения круиза.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами