Суд приостановил работу теплохода после массового заражения россиян

Суд в Москве на 90 дней приостановил деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 пассажиров с норовирусом. Согласно официальным судебным документам, решение было принято из-за нарушений санитарных требований, передает РИА Новости.

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство» виновным», — указано в документе.

Срок исчисляется с момента приостановления деятельности — 5 июля 2025 года.

4 июля теплоход «Николай Карамзин» пришвартовался у пристани Хлебниково в Москве.

Информация о вспышке норовирусной инфекции на теплоходе «Николай Карамзин» появилась в этот же день. Сообщалось, что инфекция была выявлена у 36 пассажиров, которые жаловались на тошноту, рвоту и диарею. Заболевшие были изолированы в отдельных каютах. Пассажиры приняли решение обратиться с жалобой в Роспотребнадзор еще до завершения круиза.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.