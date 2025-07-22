Стала известна причина обысков в Михайловском театре

Mash на Мойке: обыски в Михайловском театре проходят по делу о растрате

Обыски в Михайловском театре в Санкт-Петербурге проходят по делу о растрате при ремонте. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

«Обыски в Михайловском театре — по делу о растрате при ремонте. Из Москвы прибыл «десант» из сотрудников СКР и МВД»‎, — говорится в посте.

Об обысках в учреждении 22 июля сообщал Telegram-канал 78.

9 июля портал «Фонтанка» писал, что художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана доставили в Следственный комитет — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы. Как отмечало издание, ситуация связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа.

По данным агентства ТАСС, в настоящее время в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

Ранее стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана.