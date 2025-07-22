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В Михайловском театре проходят обыски

«78»: в Михайловском театре в Санкт-Петербурге проходят обыски
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Semen Likhodeev/Global Look Press

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «78» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, следственные действия проводятся в рамках дела о растрате при ремонте. Подробности выясняются.

9 июля портал «Фонтанка» сообщал, что художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана доставили в Следственный комитет — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы. Как отмечало издание, ситуация связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа.

По данным агентства ТАСС, в настоящее время в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

Ранее стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана.

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