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Стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана

ТАСС: директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам 17,8 млрд рублей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директор МХАТ имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам почти 18 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Ее общая сумма превышает 17,8 млрд рублей.

В настоящее время в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

10 июля сообщалось, что во время обысков во МХАТе им. Горького и у Кехмана изъяли документы по делу о растрате.

9 июля стало известно, что Кехмана доставили в Следственный комитет как свидетеля — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы.

По данным СМИ, ситуация может быть связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа. Кехман заключил контракты на 44,9 млн руб. для ремонта. Речь идет о контракте на сумму 32,8 млн руб., который был заключен для поставки материалов для изготовления планшета сцены, а также о соглашении на 12,1 млн руб. — для его монтажа.

Ранее силовики пришли с обысками в культурное пространство «Револьт-центр» в Сыктывкаре.

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