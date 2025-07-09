Во МХАТе проходят обыски. Что об этом известно

В здании МХАТ им. Горького в Москве и у главы учреждения Владимира Кехмана прошли обыски. По информации СМИ, они связаны с делом о растрате или присвоении средств в особо крупном размере. Что известно о ситуации на данный момент и кто такой Владимир Кехман — в материале «Газеты.Ru».

Обыски во МХАТе. Что известно

9 июля «Фонтанка» сообщила, что художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана доставили в Следственный комитет — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы. Как отмечало издание, ситуация связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа.

При этом «Известия» впоследствии сообщили, что Кехман, у которого прошли обыски, не был задержан, его пригласили в СК как свидетеля. Издание также уточнило, что по делу проходят несколько неустановленных лиц.

О том, что процессуального статуса у главы МХАТ нет, сообщило и агентство ТАСС. По его данным, 9 июля в здании театра проходят обыски, вход во МХАТ для посторонних лиц закрыт .

Согласно «Страстям», Кехман заключил контракты на 44,9 млн рублей для ремонта сцены. Речь идет о контракте на сумму 32,8 млн рублей, который был заключен для поставки материалов для изготовления планшета сцены, а также о соглашении на 12,1 млн рублей — для монтажа этого планшета. Издание, однако, подчеркивает, что интерес силовиков может быть связан не с этими контрактами.

Известно, что в феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении 4,2 млн рублей из кассы. Женщина работала в учреждении задолго до прихода туда Кехмана.

Кто такой Владимир Кехман

Владимиру Кехману — 57 лет, он уроженец Куйбышева (ныне — Самара). Будучи выпускником факультета иностранных языков Самарского государственного педагогического университета, в 90-е он работал в коммерции: в частности, руководил крупными компаниями, которые импортировали фрукты в Россию. Впоследствии Кехман также окончил продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и получил режиссерский диплом в ГИТИСе.

В 2012-м фирма JFC, основателем и основным бенефициаром которой был Кехман, объявила себя банкротом. Спустя два года он стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, в 2016-м уже сам был признан банкротом, а в 2017-м его уголовное преследование прекратили — по причине истечения срока давности вменяемых ему эпизодов . Через год, впрочем, Высокий суд Лондона признал Кехмана виновным в мошенничестве, постановив, что он вводил в заблуждение российский банк при получении кредитов. Инстанция постановила взыскать с бизнесмена в пользу банка более $140 млн.

close Генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман, 2024 год Кирилл Каллиников/РИА Новости

Параллельно с коммерческой деятельностью Кехман начал работать в индустрии искусства. В 2007 году он был назначен генеральным директором Михайловского театра, в настоящий момент он занимает пост художественного руководителя учреждения. В 2015-м также стал гендиректором Новосибирского театра оперы и балета. Там он, в частности, как писали СМИ, провел незаконную реконструкцию, за что был оштрафован судом. Покинул учреждение в 2021-м — уже в должности худрука.

В том же году Кехмана назначили директором МХАТ им. Горького — на фоне конфликта между президентом театра Татьяной Дорониной и на тот момент художественным руководителем учреждения Эдуардом Бояковым (он покинул должность спустя пару дней после прихода нового директора).

Во МХАТе Кехман сразу начал действовать резонансно: отменил спектакль с Ольгой Бузовой («Я написал ей СМС, чтобы она не обижалась на меня — что нет ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов. Эта цифра не позволяет мне выпустить спектакль», — объяснял он), принялся за «жесточайшие сокращения» штата, поддержал идею введения в театре цензуры, поругался со СМИ, отыскал во МХАТе мощи, освятил театр после Боякова, заявил о хищении из учреждения миллионов рублей, назначил главным режиссером Галину Полищук и «отшил Филиппа Киркорова, как чушпана», после «голой вечеринки». А также затеял, собственно, капитальный ремонт здания, который должен был обойтись в 5–6 млрд рублей — как бюджетных, так и спонсорских средств.