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Общество
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Подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги

Подрядчики, строившие оборонительные сооружения под Белгородом, вернули деньги
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Pixabay

Некоторые подрядчики, строившие оборонительные сооружения в Белгородской области, вернули деньги в бюджет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет», — отметил он.

В связи с этим региональное управление капитального строительства отозвало исковые требования в отношении этих предприятий, подчеркнул Гладков.

Губернатор выразил надежду, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски.

20 мая Гладков сообщил, что к строителям оборонительных сооружений в регионе были поданы иски. По его словам, это решение приняло управление капитального строительства после внутренней проверки. Власти хотят взыскать деньги с организаций, которые строили линии обороны, — «БелСпецТех-строя», «Белстройплюса», «Сталкера», «Автострады», «Региона Сибирь», «Белгороддорстроя» и «ЭкоРесурса 36».

Гладков рассказал, что ходе дополнительной проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн рублей. По его словам, к работе подрядных организаций тоже возникли вопросы. Как показала проверка, они завышали объемы своей работы.

Ранее на строительстве защитных сооружений в Курской области украли более 4 млрд рублей.

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