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Мишустин похвалил Забайкальский перинатальный центр за современные методы работы

Мишустин: Забайкальский перинатальный центр — ключевое учреждение в регионе
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Премьер отметил, что Забайкальский краевой перинатальный центр – ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона в целом.

«<...> И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки — возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу — это все очень здорово, современно», — подчеркнул Мишустин.

По словам главы кабмина, для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо контролировать ход строительства новой детской клинической больницы.

Мишустин ранее заявил, что власти выделят 147 млрд рублей до 2030 года на развитие инфраструктуры для матерей и детей. По словам главы правительства, деньги пойдут в том числе на оснащение 142 перинатальных центров по всей стране.

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