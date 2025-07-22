Власти РФ выделят 147 млрд на инфраструктуру для матерей и детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в краевой перинатальный центр в Забайкалье заявил, что власти выделят 147 млрд рублей до 2030 года на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы правительства, деньги пойдут в том числе на оснащение 142 перинатальных центров по всей стране.

Мишустин уточнил, что только в бюджете на 2025 год заложено 26 млрд рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах РФ.

В разговоре с главврачом перинатального центра Забайкальского края Еленой Агафоновой Мишустин подчеркнул, что правительство правительство продолжает мониторить ситуацию со здоровьем в стране. По его словам, в крае переоснастят сразу два центра.

«200 миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр», — поделился Мишустин.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. Путин добавил, что в жизни не может быть большего счастья, чем дети, поскольку в них весь смысл жизни.

Ранее Путин вспомнил советскую песню после доклада о рождаемости девочек.