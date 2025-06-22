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Стало известно о задержании вице-губернатора Белгородской области

Mash: задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин
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Telegram-канал «Mash»

Силовики задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, сообщает Telegram-канал Mash.

«Предварительно, это связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе», — пишут журналисты.

В публикации говорится, что мужчина был задержан 21 июня. По неподтвержденной информации, приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей, которые были получены из-за завышения стоимости и хищения при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют госграницу.

Авторы канала добавили, что Зайнуллин занимает лидирующую позицию в вопросах управления земельными и имущественными активами в регионе.

В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в отношении строителей оборонительных сооружений в регионе были поданы иски.

По его словам, это решение приняло управление капитального строительства после внутренней проверки. Власти хотят взыскать деньги с организаций, которые строили линии обороны, — «БелСпецТех-строя», «Белстройплюса», «Сталкера», «Автострады», «Региона Сибирь», «Белгороддорстроя» и «ЭкоРесурса 36».

Ранее подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.

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