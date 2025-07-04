Теплоход с зараженными россиянами прибыл в Москву

Shot: теплоход с россиянами, зараженными во время круиза, пришел в Москву

Теплоход «Николай Карамзин», на борту которого во время круиза были зафиксированы случаи заражения пассажиров норовирусной инфекцией, пришвартовался у пристани Хлебниково в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Изначально планировалось, что судно прибудет на Северный речной вокзал, однако была произведена остановка в другом месте. Все заболевшие пассажиры были высажены с теплохода и переданы медицинским работникам для дальнейшего наблюдения и оказания необходимой помощи.

Информация о вспышке норовирусной инфекции на теплоходе «Николай Карамзин» появилась 4 июля. Сообщалось, что инфекция была выявлена у 36 пассажиров, которые жаловались на симптомы тошноты, рвоты и диареи. Заболевшие были изолированы в отдельных каютах. Пассажиры приняли решение обратиться с жалобой в Роспотребнадзор еще до завершения круиза.

30 мая на круизном теплоходе «Михаил Булгаков», совершавшем рейс по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. Отмечается, что это судно, наряду с теплоходом «Николай Карамзин», является частью флота Московской туристической компании.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.