На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теплоход с зараженными россиянами прибыл в Москву

Shot: теплоход с россиянами, зараженными во время круиза, пришел в Москву
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Теплоход «Николай Карамзин», на борту которого во время круиза были зафиксированы случаи заражения пассажиров норовирусной инфекцией, пришвартовался у пристани Хлебниково в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Изначально планировалось, что судно прибудет на Северный речной вокзал, однако была произведена остановка в другом месте. Все заболевшие пассажиры были высажены с теплохода и переданы медицинским работникам для дальнейшего наблюдения и оказания необходимой помощи.

Информация о вспышке норовирусной инфекции на теплоходе «Николай Карамзин» появилась 4 июля. Сообщалось, что инфекция была выявлена у 36 пассажиров, которые жаловались на симптомы тошноты, рвоты и диареи. Заболевшие были изолированы в отдельных каютах. Пассажиры приняли решение обратиться с жалобой в Роспотребнадзор еще до завершения круиза.

30 мая на круизном теплоходе «Михаил Булгаков», совершавшем рейс по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. Отмечается, что это судно, наряду с теплоходом «Николай Карамзин», является частью флота Московской туристической компании.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами