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В Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением

В Пскове возбудили уголовное дело из-за отравления жителей «Социального городка»
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Shutterstock/FOTODOM

В Пскове 42 местных жителя попали в больницу с симптомами отравления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, отравились пациенты госпиталя ветеранов войны и жители «Социального городка». Их доставили в инфекционную клиническую больницу.

«По требованию прокуратуры 02.07.2025 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.

Что стало причиной отравления — не уточняется.

До этого сообщалось, что прокуратура Пермского края взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением в одном из развлекательных заведений Перми. СМИ писали, что ученики 11-го класса и учителя одной из пермских школ заподозрили, что отравились 25 июня во время празднования выпускного в банкетном зале по адресу Монастырская улица, 2.

При этом, по словам матери одного из отравившихся, еда была вкусная и разнообразная, а алкоголя почти не было.

Ранее сообщалось, что в мясной продукции крупных российских производителей обнаружили опасные бактерии.

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