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В Госдуме рассказали об уровне безработицы в России

Депутат Бессараб: в России сохраняется низкая безработица
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David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

В России сохраняется достаточно низкая безработица и высокая потребность в кадрах, поэтому найти работу не должно составить проблем. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, количество вакансий на рынке труда вдвое превышает количество людей, находящихся в активном поиске работы. Помимо этого, россиянам доступны повышение квалификации и получение дополнительного профессионального образования.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев рассказал газете «Известия», что рост зарплат в России возможен, но он неравномерен по отраслям и регионам. Наибольшее увеличение доходов наблюдается в сегменте рабочих профессий и логистики.

Депутат отметила, что безработным и отдельным категориям граждан, в том числе матерям и участникам СВО, предоставляются программы переобучения. Она добавила, что подсказки можно найти через портал «Работа России».

«В целом сказать, что завтра всех сократят и люди останутся без работы, нельзя. Такого опасаться совершенно не стоит. Другое дело, может быть, будет передок кадров из одной отрасли экономики в другую», — добавила Бессараб.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума до этого говорил, что уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является одним из лучших на сегодня показателей в мире.

Ранее Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС.

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