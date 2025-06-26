Путин рассказал об уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является одним из лучших на сегодня показателей в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.

«Уровень безработицы, вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии. — «Газета.Ru») говорил об этом, снизился в Евразийском Союзе до 2,8%. В России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — подчеркнул глава государства.

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

Российский лидер уже высказался по поводу конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ситуация вокруг Израиля и Ирана успокаивается.

Ранее в Белоруссии подготовили подарок для Путина.