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Путин рассказал об уровне безработицы в России

Путин: уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является одним из лучших на сегодня показателей в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.

«Уровень безработицы, вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии. — «Газета.Ru») говорил об этом, снизился в Евразийском Союзе до 2,8%. В России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — подчеркнул глава государства.

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

Российский лидер уже высказался по поводу конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ситуация вокруг Израиля и Ирана успокаивается.

Ранее в Белоруссии подготовили подарок для Путина.

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