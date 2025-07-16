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Поезда «Сапсан» начнут ходить из Москвы в Нижний Новгород после запуска ВСМ

Замглавы РЖД Колесников: «Сапсаны» могут вернуть на маршрут Москва — Нижний Новгород
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Евгений Биятов/РИА Новости

Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал агентству РИА Новости, что поезда «Сапсан» будут переброшены на другие маршруты после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

По словам Колесникова, в числе прочих рассматривается нижегородское направление. Окончательное решение будет принято ближе к открытию новой магистрали. В настоящее время в РЖД говорят о нескольких маршрутах перенаправления «Сапсанов». В их числе: МоскваМинск, Москва — Нижний Новгород и Москва — Воронеж. Колесников отметил, что без работы подвижной состав не останется.

«Сапсаны» перестали ходить до Нижнего Новгорода в 2022 году из-за реконструкции Курского вокзала. Позднее РЖД не стали возвращать поезда на этот маршрут, посчитав его нецелесообразным.

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом началось в прошлом году. Это первый подобный проект в России. Завершение работ планируется в 2028 году.

Вице-премьер Виталий Савельев ранее заявлял, что пассажиры поездов ВСМ будут проводить в пути между Москвой и Санкт-Петербургом всего 2 часа 15 минут. Он уточнял, что максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость в эксплуатации составит 360 километров в час.

Ранее Ярославское направление назвали одним из самых интенсивных в России.

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