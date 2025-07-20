РЖД пустила дополнительный «Сапсан» в Москву

Компания ОАО «РЖД» пустила дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан» на маршрут из Санкт-Петербурга в Москву из-за трудностей с авиасообщением. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково в Telegram-канале.

Отправление состоится с Московского вокзала в Петербурге 21 июля в 06:40 мск.

Также сообщается о присоединении к ночному составу поезда С-ЗФПК нескольких вагонов. Билеты для покупки доступны на официальном сайте или в мобильном приложении РЖД.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково за период введения временных ограничений и отмены рейсов потерял около 50-55 млн рублей. В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что подсчеты велись за период с 4 по 7 июля, когда было отменено 172 рейса, включая как авиационные, так и неавиационные доходы.

Кроме того, отмечается, что количество расходов авиакомпаний увеличилось в том числе потому, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами они обязаны предоставлять такие услуги, как размещение пассажиров в гостиницах и их доставка до пункта назначения.

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