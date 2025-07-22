Аэропорт Самары заработал в обычном режиме

В международном аэропорту Самары Курумоч сняты ранее введенные ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения, которые были введены в 02:10 мск для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, действовали в течение 2 часов 44 минут.

Ночью 22 июля сообщалось о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова.

В ночь на 21 июля украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили налет на российские области, используя множество ударных беспилотников (БПЛА). Силами ПВО было сбито 74 беспилотных летательных аппарата, при этом большая часть перехватов произошла в небе над Московской областью. Как российские регионы пережили ночную атаку БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области падение обломков БПЛА на ж/д станции задержало 26 составов.