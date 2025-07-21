В Ростовской области задерживаются более 25 поездов из-за ЧП на ж/д станции

В Ростовской области в связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ж/д станции Каменоломни 26 пассажирских составов сбились с графиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги

«Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что настоящий момент скорость движения через станцию снижена. По информации канала, работы по ликвидации последствий координирует оперативный штаб.

По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области. Огонь охватил кровлю зданий вокзального комплекса. Дополнительно загорелся цветочный магазин в том же населенном пункте. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее туроператоры РФ предложили помочь туристам южных курортов после задержки поездов.