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В аэропорту Саратова возобновилось авиасообщение

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом он написал в Telegram-канале.

«Саратов (Гагарин). <…> Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что данная мера была введена ранее с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого представитель Росавиации сообщил о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов аэропортом Саратова.

В ночь на 21 июля украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили налет на российские области, используя множество ударных беспилотников (БПЛА). Силами ПВО было сбито 74 беспилотных летательных аппарата, при этом большая часть перехватов произошла в небе над Московской областью. Как российские регионы пережили ночную атаку БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области падение обломков БПЛА на ж/д станции задержало 26 составов.

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