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В Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева

Меркурис: в Киеве идет подготовка эвакуации Зеленского на запад Украины
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Efrem Lukatsky/AP

В Киеве идет подготовка эвакуации президента Владимира Зеленского и правительства на запад Украины. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.

«Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы», — сказал он.

Эксперт считает, что это «нечто большее, чем просто слухи», поскольку соответствует логике поведения Зеленского, пытающегося обезопасить себя и свою власть ради личного обогащения.

В марте депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сказал, что власти страны пытаются максимально ограбить население перед побегом. По словам Дубинского, ближайшее окружение Зеленского также подготавливает «лежки». Именно поэтому украинское руководство не торопится подписывать мирное соглашение с Россией, заключил он.

До этого Меркурис выразил мнение, что Зеленский думает не о плане выхода для Украины из конфликта, а о плане побега для себя. На Западе он «создаст правительство в изгнании», считает аналитик.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что фронт Вооруженных сил Украины «посыпался», и Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых», поскольку он является свидетелем многочисленных преступлений.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Трамп получил информацию о коррупции Зеленского.

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