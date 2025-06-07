На Украине призвали активнее проводить эвакуацию в Сумской области

Безуглая: нужно эвакуироваться из Сум всех, кто не может участвовать в обороне

Жители Сум, которые не могут участвовать в обороне, должны покинуть город. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«В очередной раз прошу гражданское население уделить внимание своей безопасности, <...> сумчанам: давайте придерживаться классического принципа — вы или в Силах обороны, или помогаете Силам обороны, или эвакуируетесь», — написала она.

До этого сообщалось, что в Сумской области на северо-востоке Украины, граничащей с Россией, было принято решение о принудительной эвакуации жителей еще из 11 населенных пунктов.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы России.