В аэропорту Самары введены временные ограничения

В Самарском международном аэропорту Курумоч имени Сергея Королева введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что принятые ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

22 июля сообщалось, что Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Калуги.

20 июля в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики усилят контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы.