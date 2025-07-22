В аэропорту Калуги ввели ограничения на фоне атаки дронов

В аэропорту Калуги Грабцево временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко пояснил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории региона силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

В ночь на 21 июля Вооруженные силы Украины атаковали регионы России десятками ударных беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотных летательных аппарата, большинство — в Московской области.

Также сообщалось, что в Зеленограде пострадали автомобили и жилой дом, повреждена газовая труба жилой высотки. В столичных аэропортах отменили и задержали сотни рейсов.

В Ростовской области обломки дронов вызвали пожар на вокзале в Каменоломнях, что привело к многочасовым задержкам поездов. Как российские регионы пережили ночную атаку украинских беспилотников — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что системы ПВО за сутки уничтожили почти 400 украинских дронов.