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В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова временно ограничили полеты
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов аэропортом Саратова. Данной информацией он поделился в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Саратов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что данные меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 21 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на российские регионы, задействовав десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 74 БПЛА, большая часть из которых была сбита над Московской областью. В Зеленограде зафиксированы повреждения автомобилей и жилого дома, также была повреждена газовая труба жилого многоэтажного здания. В столичных аэропортах были отменены и задержаны сотни авиарейсов. В Ростовской области падение обломков сбитых дронов вызвало возгорание на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни, что привело к многочасовым задержкам в движении поездов. Как российские регионы пережили ночную атаку БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области падение обломков БПЛА на ж/д станции задержало 26 составов.

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