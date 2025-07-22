В Гидрометцентре предупредили об ожидаемой низкой температуре на Урале и в Западной Сибири

Вильфанд: температура на Урале и в Западной Сибири будет ниже нормы

Температура воздуха на Урале и в Западной Сибири в течение всей недели будет постоянно снижаться. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что снижение температуры начнется на севере Урала, затем оно распространится в центр региона и далее на юг Западной Сибири. В целом прогнозируется, что температура будет на 5°С ниже нормы.

Вильфанд объяснил, что такая необычная для середины лета погода обусловлена хорошо выраженным вторжением полярных воздушных масс, которые распространились на очень большую территорию.

19 июля Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода со значениями на 5–7°С выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России. Синоптик предупредил, что на северо-западе европейской части Российской Федерации ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптик рассказал, с чем связаны тропические ливни в Москве.