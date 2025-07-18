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Синоптик предупредил о высокой пожарной опасности на северо-западе РФ

Вильфанд: высокая пожарная опасность будет на северо-западе РФ к концу недели
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Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности установятся на северо-западе европейской части России к выходным и началу следующей недели. Об этом сообщил «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К началу следующей недели наиболее заметная пожарная опасность будет в Северо-Западном федеральном округе, включая и Мурманскую область, то есть Кольский полуостров», — сказал Вильфанд.

Это связано с распространением теплой погоды за счет переноса южных воздушных масс и отсутствием осадков.

Высокая пожарная опасность также обусловлена тем, что на севере европейской части России леса легче поддаются природному воспламенению, так как там хвойные леса и кустарники.

Кроме того, очаги четвертого и пятого класса пожарной опасности к началу следующей недели появятся в Забайкальском крае, где недавно были интенсивные осадки.

При этом индекс пожарной опасности понизится в регионах Дальнего Востока и в южных регионах европейской части страны.

17 июля МЧС сообщило, что в Краснодарском крае загорелись стернь и поле с пшеницей на площади 31 га.

Ранее в Подмосковье коттедж загорелся после удара молнии.

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