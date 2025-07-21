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Синоптик рассказал о ситуации с дождями в Москве 21 июля

Тишковец: почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть 21 июля в Москве
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть 21 июля в Москве. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, только за этот день на столицу обрушится по меньшей мере 15 литров дождевой воды на метр квадратный, по Московской области местами — до 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 84 миллиметра.

Итого за сутки в общей сложности в осадкомер Москвы и Подмосковья попадет 33 миллиметра, или почти 40% от месячной нормы, поделился Тишковец.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что эта неделя в Москве будет дождливой, вероятность осадков особенно велика 21-22 июля, 23-14 июля они будут менее выраженными. По его словам, 25 июля будет единственным днем недели без дождя.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода со значениями на 5-7°С выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

Ранее синоптик рассказал, с чем связаны тропические ливни в Москве.

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