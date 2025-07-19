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Синоптик рассказал, с чем связаны тропические ливни в Москве

Вильфанд: тропические ливни в Москве связаны с изменением климата
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что тропические ливни пришли в Москву впервые.

По его словам, причиной этого стало изменение климата.

Вильфанд уточнил, что синоптики смогли их спрогнозировать благодаря новым технологиям.

«Во вторник был настоящий тропический ливень – за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно. В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают, но, поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются», — поделился синоптик.

При этом никаких циклонов в Москве не наблюдалось, то есть не было очевидных индикаторов для прошедших в Москве осадков, уточнил Вильфанд. Он добавил, что еще пять лет назад дожди такой интенсивности невозможно было предсказать.

До этого Вифльфанд сообщал, что аномально жаркая погода со значениями на пять-семь градусов выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

Ранее Вильфанд сообщил, что жара и ливни прогнозируются в регионах юга европейской части России.

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