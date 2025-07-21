В сети появилось видео загоревшегося после падения обломков БПЛА дома в Подмосковье

На видео попал загоревшийся после падения обломков БПЛА дом в Подмосковье

Очевидец снял на видео пожар в подмосковном частном доме, который произошел из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Возгорание случилось в Ивантеевке. На кадрах виден объятый пламенем двухэтажный дом, в небо поднимаются клубы дыма.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Ивантеевке после падения обломков БПЛА загорелся частный дом на улице Басова. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, который смог самостоятельно эвакуироваться, его осматривают медики, рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия произошедшего.

В 17:49 мск мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские военные сбили беспилотник на подлете к столице.

С 12:20 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Больше всего целей — шесть — сбили в Брянской области. Еще пять дронов ликвидировали в столичном регионе, один из них летел непосредственно в сторону Москвы. В Орловской области нейтрализовали четыре БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по два.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».