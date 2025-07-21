В регионах РФ менее чем за три часа сбили 19 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 12:20 до 15:00 мск перехватили и уничтожили 19 украинских дронов в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего целей — шесть — сбили в Брянской области. Еще пять дронов ликвидировали в столичном регионе, один из них летел непосредственно в сторону Москвы. В Орловской области нейтрализовали четыре БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по два.

21 июля два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что одной из целей стал грузовик «Газель», который находился в районе села Щетиновка. Водитель получил серьезные травмы — его доставили в больницу с тяжелым ранением головы и переломом ноги.

Еще один БПЛА нанес удар по частному жилому дому в селе Тогобиевка. Пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале.